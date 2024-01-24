Самарчанку будут судить за мошенничество с социальной выплатой

В Самаре завершилось расследование уголовного дела местной жительницы, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2021 г. женщина предоставила в центр соцобслуживания ложные сведения о прохождении обучения в учреждении дополнительного профессионального образования и о приобретении оборудования для типографских услуг. На основании этого обвиняемая получила социальную выплату 280 тыс. руб. и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд.