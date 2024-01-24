Самарчанку будут судить за мошенничество с социальной выплатой

В Самаре завершилось расследование уголовного дела местной жительницы, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 2021 г. женщина предоставила в центр соцобслуживания ложные сведения о прохождении обучения в учреждении дополнительного профессионального образования и о приобретении оборудования для типографских услуг. На основании этого обвиняемая получила социальную выплату 280 тыс. руб. и распорядилась деньгами по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.