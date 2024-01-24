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Суды Происшествия

"Представлялась сотрудницей ФСБ": жительницу Самары осудили за мошенничества с машинами и жильем

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд принял решение по делу Дианы Арутюнян. Женщину обвиняли в целой серии самых разных мошенничеств. Например, как указано в опубликованных материалах суда, одна из свидетельниц рассказала, что ей Диана представилась работницей спецслужб.

"Свидетельница сообщила, что познакомилась с Арутюнян, которая представилась сотрудницей ФСБ и предложила ей расклеивать объявления о помощи в оформлении микрозаймов. Гражданин Н. обратился по объявлению, так они познакомились. Арутюнян сообщила ей и обратившемуся, что есть возможность приобрести автомобили со скидкой 50%. Об указанном предложении обратившийся рассказал своим знакомым. Последние заинтересовались предложением и стали вносить деньги, которые она забирала по указанию Арутюнян под расписку и отдавала Арутюнян. Та обещала заплатить проценты за покупателей, но ничего не выплачивала. Никто из потерпевших автомобили не получил", — следует, например, из опубликованных показаний одной из свидетельниц.

В некоторых случаях, согласно материалам суда, Арутюнян говорила, что может помочь купить технику на выгодных условиях. В одном из указанных судом эпизодов женщина, согласно свидетельским показаниям, пояснила, что у нее есть знакомые, с помощью которых можно ускорить процесс выдачи нового жилья взамен ветхого. В итоге был определен ряд потерпевших.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Арутюнян шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб. в доход государства", — постановил суд Куйбышевского района Самары.

Адвокат приговор обжаловал, посчитав чрезмерно суровым. На днях облсуд жалобу рассмотрел и вердикт оставил в силе.

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