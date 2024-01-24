Жителя Самары подозревают в мошенничестве с инвалидностью

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 2014 г. мужчина предоставил в Пенсионный фонд документы о том, что его якобы признали инвалидом. На основании этого ему назначили выплат. Так, с 2014 по 2023 г. самарец получил более 1 млн рублей.
Позже выяснилось, что документы, на основании которых установлена инвалидность, были поддельными.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.