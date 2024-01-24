Жителя Самары подозревают в мошенничестве с инвалидностью

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2014 г. мужчина предоставил в Пенсионный фонд документы о том, что его якобы признали инвалидом. На основании этого ему назначили выплат. Так, с 2014 по 2023 г. самарец получил более 1 млн рублей.

Позже выяснилось, что документы, на основании которых установлена инвалидность, были поддельными.