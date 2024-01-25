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Государство и Бизнес Экономическая политика

Производители ореховых паст из Самары покоряют косметический рынок с господдержкой

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприниматели Самарской области активно осваивают новые сферы деятельности и занимают ниши, которые освободили западные производители. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Семейное дело Игоря и Константина Брусянцевых начиналось с производства ореховых паст. Отец и сын выпускают несколько брендов арахисовой, фундучной, фисташковой, кокосовой пасты. В ассортименте предприятия также есть халва, глазированные орехи и другие десерты. Ежемесячно на производстве перерабатывают 18 тонн орехов.

Для развития своего дела Константин Брусянцев активно привлекает льготные микрозаймы Гарантийного фонда. В 2022 году он вошел в число победителей регионального конкурса грантов для молодых предпринимателей.

Благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова и нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям. Создание условий для бизнеса находится в зоне ответственности министерства экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым.

Сегодня предприниматели Брусянцевы активно заходят на косметический рынок: они арендовали еще одно помещение, приобрели производственную линию. Первым продуктом стал косметический воск. Как рассказывает Игорь Брусянцев, сначала предприятие занималось реализацией воска другого производителя, а позже возникла идея создать свой косметический продукт высокого качества.

"Несмотря на то, что я окончил авиационный университет, пришлось заняться химией, изучить составляющие, сделать тысячи проб. В результате, могу с гордостью сказать, что рецептура воска принадлежит нам самим", — отметил Игорь Брусянцев.

Сегодня самарский продукт уже оценили многие специалисты из индустрии красоты. По всем характеристикам он не уступает и даже превосходит европейские аналоги. Свою продукцию самарские предприниматели реализуют через маркетплейсы — это дает возможность завоевать признание у покупателей по всей стране и даже за ее пределами.

Косметический воск нуждается в сертификации — с этим предпринимателям помогает областное минэкономразвития. В региональном центре "Мой бизнес" можно подать заявку на получение услуги по подтверждению соответствия для разного типа продукции.

В планах семейного предприятия — расширение линейки продукции и выход на экспорт.

"Мы намерены наладить производство шампуней, гелей для душа, масла. Для этого хотим закупить еще одну производственную линию и дополнительное оборудование. Будем продвигать свою продукцию по всей стране. Также планируем выводить наши косметические линейки на экспорт", — перечислил Константин Брусянцев.

Гид потребителя

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