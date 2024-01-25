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Преступления Происшествия

Двух несовершеннолетних девушек задержали в Тольятти с наркотиками

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти правоохранители задержали подростков с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Двух девушек 16 и 17 лет задержали в лесном массиве в Автозаводском районе. У одной из них нашли сверток с мефедроном, а у другой - телефон с координатами уже сделанных "закладок". В итоге полицейские забрали запрещенные вещества еще из 17 тайников. Общий вес изъятого наркотика - 15 г.
Задержанные признали вину и рассказали, что приобрели наркотики через Интернет, чтобы продавать через "закладки".

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