Двух несовершеннолетних девушек задержали в Тольятти с наркотиками

В Тольятти правоохранители задержали подростков с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Двух девушек 16 и 17 лет задержали в лесном массиве в Автозаводском районе. У одной из них нашли сверток с мефедроном, а у другой - телефон с координатами уже сделанных "закладок". В итоге полицейские забрали запрещенные вещества еще из 17 тайников. Общий вес изъятого наркотика - 15 г.
Задержанные признали вину и рассказали, что приобрели наркотики через Интернет, чтобы продавать через "закладки".
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.