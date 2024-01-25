Гость Самарской области дважды влез в чужой дом и обокрал табачный киоск

Октябрьский городской суд вынес приговор жителю Нижегородской области, которого признали виновным в двух кражах и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июне 2023 г. мужчина через разбитое окно влез в табачный киоск и украл оттуда табачную продукцию и деньги. Общая сумма ущерба составила 26 тыс. рублей. Разыскали его потом по следам крови, оставшимся на разбитом окне.
Позже выяснилось, что несколькими днями ранее злоумышленник дважды проник в частный дом по ул. Батракской, а из сарая во дворе украл инструменты стоимостью 6,5 тыс. рублей.
В суде мужчина признал вину и получил два года лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.