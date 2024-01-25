Гость Самарской области дважды влез в чужой дом и обокрал табачный киоск

Октябрьский городской суд вынес приговор жителю Нижегородской области, которого признали виновным в двух кражах и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2023 г. мужчина через разбитое окно влез в табачный киоск и украл оттуда табачную продукцию и деньги. Общая сумма ущерба составила 26 тыс. рублей. Разыскали его потом по следам крови, оставшимся на разбитом окне.

Позже выяснилось, что несколькими днями ранее злоумышленник дважды проник в частный дом по ул. Батракской, а из сарая во дворе украл инструменты стоимостью 6,5 тыс. рублей.

В суде мужчина признал вину и получил два года лишения свободы в колонии строгого режима.