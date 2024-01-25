В Самарской области вынесен приговор за кражу нефти из трубопровода

Волжский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, осуществлявшей хищения нефти из магистрального нефтепровода (МН) Муханово — Куйбышев.

В октябре 2021 года работниками управления безопасности АО "Транснефть - Приволга" в Волжском районе Самарской области была обнаружена криминальная врезка в МН Муханово — Куйбышев с отводом протяжённостью более 8 км, проложенным на территорию сторонней нефтебазы в п. Рубежном.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны четверо подозреваемых, доказана их причастность к изготовлению несанкционированной врезки в МН и хищению нефти в составе преступной группы. Злоумышленниками было похищено более 115 тонн нефти на сумму свыше 1,8 млн рублей.

В сентябре 2023 года Волжский районный суд Самарской области признал двух организаторов хищения нефти из МН виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а, б" ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 215.3 (самовольное подключение к магистральному трубопроводу) УК РФ. Им назначено наказание на сроки от 4 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Двух других соучастников суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) УК РФ, и назначил им наказание от 2 лет до 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сторона защиты не согласилась с решением суда первой инстанции и обжаловала его.

В январе 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда оставила приговор Волжского районного суда Самарской области без изменения, он вступил в законную силу.