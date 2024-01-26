Прокуратурой организована проверка по пожару с двумя смертями в Тольятти

Прокуратурой организована проверка в связи с пожаром в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Тольятти, сообщает пресс-служба ведомства.

В четверг, 25 января, в одной из квартир многоквартирного дома № 27 по Ленинскому проспекту произошло возгорание. В результате погибли 83-летняя женщина и 44-летний мужчина.

На месте происшествия работа правоохранительных органов и спасательных служб осуществлялась под координацией прокурора Автозаводского района г. Тольятти Ивана Макогона.

Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратурой района взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).