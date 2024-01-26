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Преступления Происшествия

"Называли чушпаном?": в Новокуйбышевске нашли подростков, подозреваемых в избиении сверстника

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соцсетях на этой неделе появились сообщения о том, что 24 января в одном из магазинов Новокуйбышевска избили подростка. Со ссылкой на мать пострадавшего сообщалось, что на мальчика набросились трое.

"Это не дело! Пока нападали, еще и "чушпаном" называли. Видимо, под влиянием сериала", - гласит сообщение.

Также были опубликованы кадры с видео. Другая женщина написала, что те же ребята избили и ее сына.

Как сообщили в отделе информации ГУ МВД по Самарской области, предполагаемые участники происшествий установлены, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. Официального подтверждения, что подростки смотрели популярный сериал, в котором фигурирует слово "чушпан", нет.

По информации Волга Ньюс, предполагаемые зачинщики драки ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей и их поведение уже рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних.

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