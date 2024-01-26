"Называли чушпаном?": в Новокуйбышевске нашли подростков, подозреваемых в избиении сверстника

В соцсетях на этой неделе появились сообщения о том, что 24 января в одном из магазинов Новокуйбышевска избили подростка. Со ссылкой на мать пострадавшего сообщалось, что на мальчика набросились трое.
"Это не дело! Пока нападали, еще и "чушпаном" называли. Видимо, под влиянием сериала", - гласит сообщение.
Также были опубликованы кадры с видео. Другая женщина написала, что те же ребята избили и ее сына.
Как сообщили в отделе информации ГУ МВД по Самарской области, предполагаемые участники происшествий установлены, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. Официального подтверждения, что подростки смотрели популярный сериал, в котором фигурирует слово "чушпан", нет.
По информации Волга Ньюс, предполагаемые зачинщики драки ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей и их поведение уже рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.