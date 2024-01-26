Самарец зарегистрировал в своей "трешке" 320 мигрантов

Жителю Самары предъявили обвинение в 74 эпизодах фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 48-летний мужчина за несколько месяцев зарегистрировал в своей квартире на ул. Ново-Вокзальной более 320 иностранцев. При этом предоставлять им жилье он, естественно, не собирался.

Во время следствия подозреваемый полностью признал вину и рассказал, что за регистрацию получил 160 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело отправили в Промышленный районный суд Самары, а иностранцев сняли с учета.