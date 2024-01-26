Самарец зарегистрировал в своей "трешке" 320 мигрантов

Жителю Самары предъявили обвинение в 74 эпизодах фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, 48-летний мужчина за несколько месяцев зарегистрировал в своей квартире на ул. Ново-Вокзальной более 320 иностранцев. При этом предоставлять им жилье он, естественно, не собирался.
Во время следствия подозреваемый полностью признал вину и рассказал, что за регистрацию получил 160 тыс. рублей.
Сейчас уголовное дело отправили в Промышленный районный суд Самары, а иностранцев сняли с учета.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.