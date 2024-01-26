Определены победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона" среди представителей СМИ

АО "Самаранефтегаз" определило победителей конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона" среди представителей региональных средств массовой информации, освещающих темы нефтедобычи на территории Самарской области.

Конкурс проводится с 2015 года, его главная цель - поощрение творчества, эрудиции и профессионализма журналистов. Тематика конкурса всегда была самой разнообразной, но обязательно связанной с компанией.

В 2023 году было решено осветить тему развития территорий, где предприятие ведет свою производственную деятельность. В рамках номинации "Социальная ответственность бизнеса" на конкурс принимались материалы о социально значимых и экологических проектах акционерного общества "Самаранефтегаз", реализованных на территории Самарской области.

Также в конкурсе предусмотрены и другие, ставшие традиционными, номинации, например: "Страницы истории" - здесь были рассмотрены материалы об истории нефтедобычи в Самарской области; "Люди дела" - на конкурс принимались статьи и сюжеты о людях, которые трудились или трудятся в "Самаранефтегазе", или о трудовых династиях в нефтедобыче; "Платформа добрых дел" - материалы о волонтерах-нефтяниках и добровольческих инициативах предприятия.

Среди присланных на конкурс множества заявок с творческими работами члены жюри выбирали лучшие, соответствующие критериям конкурса и номинациям видеосюжеты, аналитические и информационные материалы, опубликованные в электронных и печатных СМИ Самарской области, а также в социальных медиа, вышедшие в теле- и радиоэфир в прошлом году.

Победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона":