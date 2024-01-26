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ТЭК Экономика и бизнес

Определены победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона" среди представителей СМИ

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Самаранефтегаз" определило победителей конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона" среди представителей региональных средств массовой информации, освещающих темы нефтедобычи на территории Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Конкурс проводится с 2015 года, его главная цель - поощрение творчества, эрудиции и профессионализма журналистов. Тематика конкурса всегда была самой разнообразной, но  обязательно связанной с компанией.

В 2023 году было решено осветить тему развития территорий, где предприятие ведет свою производственную деятельность. В рамках номинации "Социальная ответственность бизнеса" на конкурс принимались материалы о социально значимых и экологических проектах акционерного общества "Самаранефтегаз", реализованных на территории Самарской области.

Также в конкурсе предусмотрены и другие, ставшие традиционными, номинации, например: "Страницы истории" - здесь были рассмотрены материалы об истории нефтедобычи в Самарской области; "Люди дела" - на конкурс принимались статьи и сюжеты о людях, которые трудились или трудятся в "Самаранефтегазе", или о трудовых династиях в нефтедобыче; "Платформа добрых дел" - материалы о волонтерах-нефтяниках и добровольческих инициативах предприятия.

Среди присланных на конкурс множества заявок с творческими работами члены жюри выбирали лучшие, соответствующие критериям конкурса и номинациям видеосюжеты, аналитические и информационные материалы, опубликованные в электронных и печатных СМИ Самарской области, а также в социальных медиа, вышедшие в теле- и радиоэфир в прошлом году.

Победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона":

  • Лариса Денисова, газета "Рабочая трибуна" (Номинация "Социальная ответственность бизнеса"),
  • Наталья Зотова, газета "Сельский труженик" (номинация "Страницы истории"),
  • Наталья Нигматуллина, газета "Похвистневский вестник" (номинация "Страницы истории"),
  • Мария Маркова, информационный портал "Волга Ньюс" (номинация "Люди дела"),
  • Ирина Корнилова, газета "Сельский труженик" (номинация "Люди дела"),
  • Алексей Топорков, газета "Рабочая трибуна" (номинация "Платформа добрых дел").

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Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

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