Определены победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона" среди представителей СМИ

АО "Самаранефтегаз" определило победителей конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона" среди представителей региональных средств массовой информации, освещающих темы нефтедобычи на территории Самарской области.
Конкурс проводится с 2015 года, его главная цель - поощрение творчества, эрудиции и профессионализма журналистов. Тематика конкурса всегда была самой разнообразной, но обязательно связанной с компанией.
В 2023 году было решено осветить тему развития территорий, где предприятие ведет свою производственную деятельность. В рамках номинации "Социальная ответственность бизнеса" на конкурс принимались материалы о социально значимых и экологических проектах акционерного общества "Самаранефтегаз", реализованных на территории Самарской области.
Также в конкурсе предусмотрены и другие, ставшие традиционными, номинации, например: "Страницы истории" - здесь были рассмотрены материалы об истории нефтедобычи в Самарской области; "Люди дела" - на конкурс принимались статьи и сюжеты о людях, которые трудились или трудятся в "Самаранефтегазе", или о трудовых династиях в нефтедобыче; "Платформа добрых дел" - материалы о волонтерах-нефтяниках и добровольческих инициативах предприятия.
Среди присланных на конкурс множества заявок с творческими работами члены жюри выбирали лучшие, соответствующие критериям конкурса и номинациям видеосюжеты, аналитические и информационные материалы, опубликованные в электронных и печатных СМИ Самарской области, а также в социальных медиа, вышедшие в теле- и радиоэфир в прошлом году.
Победители конкурса "Самаранефтегаз: на благо региона":
- Лариса Денисова, газета "Рабочая трибуна" (Номинация "Социальная ответственность бизнеса"),
- Наталья Зотова, газета "Сельский труженик" (номинация "Страницы истории"),
- Наталья Нигматуллина, газета "Похвистневский вестник" (номинация "Страницы истории"),
- Мария Маркова, информационный портал "Волга Ньюс" (номинация "Люди дела"),
- Ирина Корнилова, газета "Сельский труженик" (номинация "Люди дела"),
- Алексей Топорков, газета "Рабочая трибуна" (номинация "Платформа добрых дел").
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...