Самарец обокрал "шестерку", но потерял добычу

В Самаре отправили в суд уголовное дело 49-летнего мужчины, которого обвиняют в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

При задержании подозреваемый рассказал, что рано утром около дома на Московском шоссе заметил ВАЗ-2106. Через форточку двери он открыл замок и забрал из машины все, что посчитал ценным: панель от автомагнитолы, прикуриватель, головной убор, провод от зарядки, отвертки, зеркало заднего вида, аккумулятор, подвеску на зеркало заднего вида и другие автомобильные аксессуары.

На следующий день самарец пришел к рынку на ул. Георгия Димитрова, чтобы продать наворованное. Поскольку пакеты с добычей были тяжелые, мужчина оставил их на асфальте и пошел искать покупателя. Пока он ходил, пакеты пропали. В итоге у задержанного остались только провод и форточный замок.