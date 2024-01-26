Самарец обокрал "шестерку", но потерял добычу

В Самаре отправили в суд уголовное дело 49-летнего мужчины, которого обвиняют в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
При задержании подозреваемый рассказал, что рано утром около дома на Московском шоссе заметил ВАЗ-2106. Через форточку двери он открыл замок и забрал из машины все, что посчитал ценным: панель от автомагнитолы, прикуриватель, головной убор, провод от зарядки, отвертки, зеркало заднего вида, аккумулятор, подвеску на зеркало заднего вида и другие автомобильные аксессуары.
На следующий день самарец пришел к рынку на ул. Георгия Димитрова, чтобы продать наворованное. Поскольку пакеты с добычей были тяжелые, мужчина оставил их на асфальте и пошел искать покупателя. Пока он ходил, пакеты пропали. В итоге у задержанного остались только провод и форточный замок.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.