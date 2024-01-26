Самарский академический театр оперы и балета и Сбер будут развивать сотрудничество в сфере культуры

Самарское отделение Сбербанка и Самарский академический театр оперы и балета заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Цель — развитие и популяризация культуры и искусства в Самарском регионе, а также реализация совместных инициатив и проектов. Документ подписали заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева и генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Наталия Макарова.
Соглашение предусматривает участие Сбера в реализуемых театром федеральных и ведомственных целевых программах, а также оказание поддержки в организации театральных постановок.
"Сегодня Сбер в Самарском регионе поддерживает и развивает проекты в различных сферах: образование, здравоохранение, наука, экология. Искусство — не исключение. Культура и искусство играют важную роль в формировании духовного и интеллектуального потенциала общества. Мы уверены, что подписанное соглашение о сотрудничестве с Самарским театром оперы и балета станет новым этапом, который позволит использовать дополнительные возможности при реализации культурных проектов", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.
"Помогая и оказывая финансовую поддержку в проведении значимых мероприятий, Сбербанк за годы активной работы заслужил безупречную деловую репутацию и доверие клиентов. Банк с честью выдержал испытание временем и стал для своих партнеров гарантом успешности, надежности и стабильности.
Мы рады нашему сотрудничеству и надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений и реализацию совместных проектов", — прокомментировала генеральный директор ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича" Наталия Макарова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.