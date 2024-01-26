Самарский академический театр оперы и балета и Сбер будут развивать сотрудничество в сфере культуры

Самарское отделение Сбербанка и Самарский академический театр оперы и балета заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Цель — развитие и популяризация культуры и искусства в Самарском регионе, а также реализация совместных инициатив и проектов. Документ подписали заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева и генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Наталия Макарова.

Соглашение предусматривает участие Сбера в реализуемых театром федеральных и ведомственных целевых программах, а также оказание поддержки в организации театральных постановок.

"Сегодня Сбер в Самарском регионе поддерживает и развивает проекты в различных сферах: образование, здравоохранение, наука, экология. Искусство — не исключение. Культура и искусство играют важную роль в формировании духовного и интеллектуального потенциала общества. Мы уверены, что подписанное соглашение о сотрудничестве с Самарским театром оперы и балета станет новым этапом, который позволит использовать дополнительные возможности при реализации культурных проектов", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

"Помогая и оказывая финансовую поддержку в проведении значимых мероприятий, Сбербанк за годы активной работы заслужил безупречную деловую репутацию и доверие клиентов. Банк с честью выдержал испытание временем и стал для своих партнеров гарантом успешности, надежности и стабильности.

Мы рады нашему сотрудничеству и надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений и реализацию совместных проектов", — прокомментировала генеральный директор ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича" Наталия Макарова.