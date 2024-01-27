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Преступления Происшествия

Житель Самарской области напал приятеля с ножом и забыл, из-за чего

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе Самарской области задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

О преступлении сообщила женщина, в доме которой произошел конфликт. Она отмечала день рождения вместе с 49-летним сожителем и подозреваемым. В какой-то момент мужчины поссорились, и один ударил другого ножом в руку. После этого нападавший скрылся.

Подозреваемого задержали на улице. Он признал вину и рассказал, что ножевое ранение нанес из-за ярости, но чем она была вызвана, вспомнить не мог из-за того, что был пьян.

Уголовное дело возбудили по п. з ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

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