В Самарской области полицейским пришлось гоняться за угонщиком Audi

В Борском районе Самарской области правоохранители задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в угоне машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ночью в с. Борское автоинспекторы для проверки документов решили остановить Audi А6 Quattro. Однако водитель не остановился и попытался скрыться. В итоге началась погоня, иномарку настигли на сельской дороге.

Находившийся за рулем мужчина не имел документов на машину и вел себя неадекватно. Также у мужчины были признаки опьянения, но проходить освидетельствование он отказался. Позже выяснилось, что Audi принадлежит 30-летнему местному жителю. Владелец машины рассказал, что уезжал в командировку и на это время для сохранности передал ключи наемному рабочему, но при этом не разрешал пользоваться иномаркой.

Рабочий же рассказал, что выпивал с задержанным и уснул. После этого собутыльник пошел кататься на чужой машине.