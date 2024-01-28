В Самарской области полицейским пришлось гоняться за угонщиком Audi

В Борском районе Самарской области правоохранители задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в угоне машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ночью в с. Борское автоинспекторы для проверки документов решили остановить Audi А6 Quattro. Однако водитель не остановился и попытался скрыться. В итоге началась погоня, иномарку настигли на сельской дороге.
Находившийся за рулем мужчина не имел документов на машину и вел себя неадекватно. Также у мужчины были признаки опьянения, но проходить освидетельствование он отказался. Позже выяснилось, что Audi принадлежит 30-летнему местному жителю. Владелец машины рассказал, что уезжал в командировку и на это время для сохранности передал ключи наемному рабочему, но при этом не разрешал пользоваться иномаркой.
Рабочий же рассказал, что выпивал с задержанным и уснул. После этого собутыльник пошел кататься на чужой машине.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.