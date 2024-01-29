В музее Модерна пройдет лекция о "демонической" серии Врубеля

В четверг, 1 февраля, в 19:00 в музее Модерна пройдет лекция "Демоны" М. Врубеля" (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"Демоническая" серия Врубеля — одна из самых мистических в русском искусстве эпохи модерна.

А. Бенуа, художник и историк искусства, писал: "Его героем сделался Демон: Дух гордости и красоты, Дух ненависти и глубокого сострадания, истерзанный и великолепный Дух. В картине Врубель захотел изобразить свою мечту о Нем, свое виденье Его. Есть что-то глубоко правдивое в этих ужасных и прекрасных, до слез волнующих картинах".

"Образ Демона как Духа захватил Врубеля с 1890-х годов и не отпускал до самой смерти мастера в 1910 г. На лекции мы разберем, как этот образ переживался художником и проследим его иконографию в истории искусства", - сообщают организаторы.



Лекция пройдет в рамках выставки "Голубая роза", где представлен шедевр — живописный эскиз "Демона" М. Врубеля.

Автор лекции - заведующая музеем Модерна, искусствовед Ирина Свиридова.