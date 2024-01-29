Три человека пострадали при столкновении Lada Granta и Hyundai в Тольятти

В воскресенье, 28 января, в Тольятти произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 3:35 52-летний водитель Lada Granta на пересечении улиц Революционной и Фрунзе не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Creta под управлением 46-летнего мужчины.
В результате аварии пострадали трое: 18-летняя пассажирка Lada, ее госпитализировали, а также 23-летний пассажир иномарки и 24-летний пассажир Lada.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!