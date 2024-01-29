Три человека пострадали при столкновении Lada Granta и Hyundai в Тольятти

В воскресенье, 28 января, в Тольятти произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 3:35 52-летний водитель Lada Granta на пересечении улиц Революционной и Фрунзе не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Creta под управлением 46-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали трое: 18-летняя пассажирка Lada, ее госпитализировали, а также 23-летний пассажир иномарки и 24-летний пассажир Lada.