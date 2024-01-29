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Преступления Происшествия

В Тольятти школьница получила травму во время квеста

ТОЛЬЯТТИ. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за травмы, полученной ребенком во время квеста. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Инцидент произошел 29 декабря 2023 года. 10-летняя девочка получила травму лица во время квеста. Родителям ребенка пришлось обратиться в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ход расследования контролирует прокуратура.

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