В Тольятти школьница получила травму во время квеста

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за травмы, полученной ребенком во время квеста. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Инцидент произошел 29 декабря 2023 года. 10-летняя девочка получила травму лица во время квеста. Родителям ребенка пришлось обратиться в больницу.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ход расследования контролирует прокуратура.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.