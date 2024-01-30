Ограничение движения на перекрестке улиц Таганской и Реактивной продлили до конца мая 2024 года

До 23:59 31 мая продлено ограничение движения транспорта на пересечении улиц Таганской и Реактивной. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

"Автобусы маршрутов №№ 26, 32, 36, 66 продолжат следовать по скорректированным трассам", - отмечается в сообщении.

Напомним, ограничение на указанном участке ввели в конце октября 2023 г. в связи с производством работ в системе водоотведения. Ранее сообщалось, что ограничения будут действовать c 05:00 30 октября 2023 г. до 23:59 28 января 2024 г.