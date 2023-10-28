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Общество

На перекрестке улиц Таганской и Реактивной в Самаре ограничат движение транспорта

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с производством работ на системе водоотведения на перекрестке улиц Таганской и Реактивной в Самаре ограничат движение транспорта, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ограничения будут действовать c 05:00 30 октября 2023 г. до 23:59 28 января 2024 года.

В указанный период времени общественный транспорт — автобусы маршрутов №№ 26, 32, 36, 66 — будет следовать по скорректированным трассам.

Горожан просят с пониманием относиться к необходимости производства работ на инженерных коммуникациях и заблаговременно планировать свои поездки.

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