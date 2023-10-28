В связи с производством работ на системе водоотведения на перекрестке улиц Таганской и Реактивной в Самаре ограничат движение транспорта, сообщает мэрия города.
Ограничения будут действовать c 05:00 30 октября 2023 г. до 23:59 28 января 2024 года.
В указанный период времени общественный транспорт — автобусы маршрутов №№ 26, 32, 36, 66 — будет следовать по скорректированным трассам.
Горожан просят с пониманием относиться к необходимости производства работ на инженерных коммуникациях и заблаговременно планировать свои поездки.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....