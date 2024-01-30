В Тольятти в ДТП на "встречке" пострадали два человека

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В Тольятти в понедельник, 29 января, в 20:15 61-летний мужчина на Kia Sorento возле дома 30 на ул. Полякова выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada Granta.

Фото: ГУ МВД по Самарской области