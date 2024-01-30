В Тольятти в ДТП на "встречке" пострадали два человека

В Тольятти в понедельник, 29 января, в 20:15 61-летний мужчина на Kia Sorento возле дома 30 на ул. Полякова выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada Granta.
С места ДТП госпитализированы оба водителя. Мужчине, управлявшему отечественным автомобилем — 25 лет.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!