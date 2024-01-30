Жительница Безенчука участвовала в "электронных торгах" и потеряла более 335 тыс. рублей

В полицию Безенчука обратилась местная 30-летняя жительница с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала полицейским, что ей поступило сообщение в мессенджер от неизвестного, с предложением дополнительного заработка, путем электронных торгов. Желая получить "легкие деньги" и доверившись незнакомцу, она выполнила условия, поставленные мошенником.

После этого с ее счета произошло списание в размере более 335 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.