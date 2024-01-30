Жительница Безенчука участвовала в "электронных торгах" и потеряла более 335 тыс. рублей

В полицию Безенчука обратилась местная 30-летняя жительница с заявлением о мошенничестве.
Женщина рассказала полицейским, что ей поступило сообщение в мессенджер от неизвестного, с предложением дополнительного заработка, путем электронных торгов. Желая получить "легкие деньги" и доверившись незнакомцу, она выполнила условия, поставленные мошенником.
После этого с ее счета произошло списание в размере более 335 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.