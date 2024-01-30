Первая партия автомобилей Xcite выпущена в Санкт-Петербурге

Первая партия автомобилей нового бренда Xcite, принадлежащего АвтоВАЗу, объемом в несколько тысяч штук произведена на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (нынешний "Автозавод Санкт-Петербург"), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
"К настоящему времени ООО "Автозавод Санкт-Петербург" выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей Xcite. Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года", — следует из сообщения. Пока экстерьер новинки не анонсируется.
"Xcite — первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Согласно среднесрочному плану развития ООО "Автозавод Санкт-Петербург", на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами", — отмечает пресс-служба.
Эмблема нового бренда выполнена в виде латинской буквы "X", размещенной в овале. Название марки Xcite (по-русски "Иксайт", ударение на второй слог) образовано от английского to excite — "волновать", "будоражить".
"Он призван вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей. Слоган "Выигрывай в самом важном" подчеркивает и усиливает этот посыл, предлагая выбирать автомобиль, который сможет стать неотъемлемой частью любых приключений", — пояснили концепцию в пресс-службе предприятия.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы