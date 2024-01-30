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Автопром Машиностроение

Первая партия автомобилей Xcite выпущена в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая партия автомобилей нового бренда Xcite, принадлежащего АвтоВАЗу, объемом в несколько тысяч штук произведена на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге (нынешний "Автозавод Санкт-Петербург"), говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"К настоящему времени ООО "Автозавод Санкт-Петербург" выпустил первую партию из нескольких тысяч автомобилей Xcite. Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года", — следует из сообщения. Пока экстерьер новинки не анонсируется. 

"Xcite — первый собственный проект в новой истории автомобильного завода. Согласно среднесрочному плану развития ООО "Автозавод Санкт-Петербург", на мощностях предприятия будет запущено производство ряда моделей в тесном сотрудничестве с международными партнерами", — отмечает пресс-служба. 

Эмблема нового бренда выполнена в виде латинской буквы "X", размещенной в овале. Название марки Xcite (по-русски "Иксайт", ударение на второй слог) образовано от английского to excite — "волновать", "будоражить".

"Он призван вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей. Слоган "Выигрывай в самом важном" подчеркивает и усиливает этот посыл, предлагая выбирать автомобиль, который сможет стать неотъемлемой частью любых приключений", — пояснили концепцию в пресс-службе предприятия.

Гид потребителя

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