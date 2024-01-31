Гандбольная "Лада" обыграла "Луч"

В ответном матче ¼ финала Кубка России в Москве "Лада" нанесла поражение "Лучу" со счетом 32:23 (17:13) и по сумме двух встреч завоевала путевку на апрельский "Финал четырех".
Фора в 24 мяча, достигнутая волжанками в первой домашней части этого довольно предсказуемого противостояния, не давала ни малейших поводов усомниться в конечном исходе двухматчевой дуэли.
В гору положительная разница для тольяттинок поползла не сразу, а после абсолютно равного начального отрезка продолжительностью в 12 минут, принесшего паритет на табло (4:4). Далее не очень уж стремительно, но неуклонно гости принялись наращивать свое преимущество, которое ближе к антракту поединка достигло "плюс пяти". Однако последнее слово в первой половине встречи осталось все-таки за подопечными Дмитрия Балаченкова, чей тайм-аут на исходе времени обернулся четким воплощением домашней заготовки. И принес им сокращение отрыва до четырех мячей.
Более убедительно и цельно волжанки заиграли сразу после отдыха, когда на их "посту номер один" появилась Юлия Кунцевич. Раз за разом отводя угрозу от своих ворот, она уже за восемь минут отразила столько же бросков с начала второго тайма, сколько и Дарья Деревень за весь первый, а именно — четыре.
Итоговая разница "плюс 9" установилась задолго до финальной сирены. Могла стать крупнее, но у москвичек тоже отыскался свой вратарский джокер, вставший в "рамку" после многомесячного перерыва в карьере за 18 минут до конца.
Несколько первых наших атак до Василисы Осадчиевой вообще не добрались, а затем она совершила три сэйва подряд (сперва — после броска с пенальти, потом — двойной). В общей сложности дебютантка столичного клуба продержалась "сухой" шесть минут. Но, в конце концов, тольяттинки и к ней подобрали ключи. А подытожило соперничество очное свидание обеих будущих обладательниц приза лучших игроков в этом матче — Осадчиевой и Алисы Дворцевой. Последнюю Кунцевич снабдила длинным филигранным пасом, и та за пять секунд до финиша установила окончательный, зеркальный счет.
"Лада" несравнимо проще трех других победителей четвертьфинальных пар оформила свой законный билет на "Финал четырех", который должен состояться 6–7 апреля. Без видимых проблем туда пробился также "Ростов-Дон". А вот ЦСКА в спарринге с "Черноморочкой" добыл путевку с большущим трудом, дожав старательных южанок лишь в последние полтайма ответной домашней игры. И совсем уж мало кто ожидал увидеть среди будущих полуфиналистов "Динамо-Синару", оконфузившую более рейтинговую "Астраханочку" по сумме двух январских встреч.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!