Гандбольная "Лада" обыграла "Луч"

В ответном матче ¼ финала Кубка России в Москве "Лада" нанесла поражение "Лучу" со счетом 32:23 (17:13) и по сумме двух встреч завоевала путевку на апрельский "Финал четырех".

Фора в 24 мяча, достигнутая волжанками в первой домашней части этого довольно предсказуемого противостояния, не давала ни малейших поводов усомниться в конечном исходе двухматчевой дуэли.

В гору положительная разница для тольяттинок поползла не сразу, а после абсолютно равного начального отрезка продолжительностью в 12 минут, принесшего паритет на табло (4:4). Далее не очень уж стремительно, но неуклонно гости принялись наращивать свое преимущество, которое ближе к антракту поединка достигло "плюс пяти". Однако последнее слово в первой половине встречи осталось все-таки за подопечными Дмитрия Балаченкова, чей тайм-аут на исходе времени обернулся четким воплощением домашней заготовки. И принес им сокращение отрыва до четырех мячей.

Более убедительно и цельно волжанки заиграли сразу после отдыха, когда на их "посту номер один" появилась Юлия Кунцевич. Раз за разом отводя угрозу от своих ворот, она уже за восемь минут отразила столько же бросков с начала второго тайма, сколько и Дарья Деревень за весь первый, а именно — четыре.

Итоговая разница "плюс 9" установилась задолго до финальной сирены. Могла стать крупнее, но у москвичек тоже отыскался свой вратарский джокер, вставший в "рамку" после многомесячного перерыва в карьере за 18 минут до конца.

Несколько первых наших атак до Василисы Осадчиевой вообще не добрались, а затем она совершила три сэйва подряд (сперва — после броска с пенальти, потом — двойной). В общей сложности дебютантка столичного клуба продержалась "сухой" шесть минут. Но, в конце концов, тольяттинки и к ней подобрали ключи. А подытожило соперничество очное свидание обеих будущих обладательниц приза лучших игроков в этом матче — Осадчиевой и Алисы Дворцевой. Последнюю Кунцевич снабдила длинным филигранным пасом, и та за пять секунд до финиша установила окончательный, зеркальный счет.

"Лада" несравнимо проще трех других победителей четвертьфинальных пар оформила свой законный билет на "Финал четырех", который должен состояться 6–7 апреля. Без видимых проблем туда пробился также "Ростов-Дон". А вот ЦСКА в спарринге с "Черноморочкой" добыл путевку с большущим трудом, дожав старательных южанок лишь в последние полтайма ответной домашней игры. И совсем уж мало кто ожидал увидеть среди будущих полуфиналистов "Динамо-Синару", оконфузившую более рейтинговую "Астраханочку" по сумме двух январских встреч.