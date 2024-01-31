В Тольятти поймали "курьера" забравшего 400 тыс. руб. у обманутой пенсионерки

Тольяттинские полицейские задержали 21-летнего местного жителя, забравшего деньги у обманутой пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале января 75-летней пенсионерке позвонил человек, представившийся правоохранителем, и рассказал стандартную историю "ваш родственник попал в беду". Он убедил пенсионерку, что ее дочь устроила ДТП и теперь нужны деньги, чтобы ее "отмазать". Потерпевшая сначала положила трубку, но ей начали настойчиво звонить на домашний и сотовый телефоны. С женщиной общались беспрерывно, чтобы она не могла позвонить родственникам, и убедили отдать деньги. Вскоре приехал молодой человек и забрал более 400 тыс. рублей. Только после этого пенсионерка смогла позвонить дочери.

Полицейские разыскали забравшего деньги "курьера". Задержанный не стал отпираться и рассказал, что действовал по инструкции анонимного "работодателя" из соцсети. Похищенные деньги он должен был перевести на указанные ему счета, но не успел, хотя часть уже потратил на свои нужны. Оставшиеся средства правоохранители изъяли и вернули владелице.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").