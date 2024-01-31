16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец потерял 1,5 млн руб. при попытке устроиться на "удаленку" Жительница Безенчука участвовала в "электронных торгах" и потеряла более 335 тыс. рублей Самарец прописал в своей "коммуналке" более 400 мигрантов В Тольятти школьница получила травму во время квеста Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Преступления Происшествия

В Тольятти поймали "курьера" забравшего 400 тыс. руб. у обманутой пенсионерки

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинские полицейские задержали 21-летнего местного жителя, забравшего деньги у обманутой пенсионерки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале января 75-летней пенсионерке позвонил человек, представившийся правоохранителем, и рассказал стандартную историю "ваш родственник попал в беду". Он убедил пенсионерку, что ее дочь устроила ДТП и теперь нужны деньги, чтобы ее "отмазать". Потерпевшая сначала положила трубку, но ей начали настойчиво звонить на домашний и сотовый телефоны. С женщиной общались беспрерывно, чтобы она не могла позвонить родственникам, и убедили отдать деньги. Вскоре приехал молодой человек и забрал более 400 тыс. рублей. Только после этого пенсионерка смогла позвонить дочери.

Полицейские разыскали забравшего деньги "курьера". Задержанный не стал отпираться и рассказал, что действовал по инструкции анонимного "работодателя" из соцсети. Похищенные деньги он должен был перевести на указанные ему счета, но не успел, хотя часть уже потратил на свои нужны. Оставшиеся средства правоохранители изъяли и вернули владелице. 

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4