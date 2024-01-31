Полиция проводит проверку в отношении двух чиновниц Новокуйбышевска

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области проводят проверку в отношении сотрудников администрации Новокуйбышевска по фамилиям Булгакова и Негорожина. Это указано в письменном ответе полиции на запрос депутата Самарской губернской думы.

ФИО первой совпадают с данными замглавы города по финансам и экономическому развитию, а второй — главы комитета по управлению муниципальным имуществом. Как следует из ответа полиции, в действиях чиновниц могут усматривать признаки мошенничества.

В изначальном депутатском запросе указано, что речь может идти о неисполнении решений суда о предоставлении жилья детям-сиротам. Также отмечается, что по поступающей, но требующей проверки, информации, чиновники могли определять оформленные с нарушениями участки в пос. Гранный. После этого участки якобы изымали по решению суда и выставляли на продажу, а затем оформляли на подставных лиц. В пресс-службу ГУ МВД по Самарской области ход проверки не комментируют.

Правоохранители в Самарской области активно отстаивают права сирот. Так, в 2022 г. СМИ со ссылкой на данные региональной прокуратуры сообщали о возбуждении нескольких уголовных дел, связанные неисполнением должностными лицами органов местного самоуправления Центрального района Тольятти, Новокуйбышевска и Красноармейского района судебных решений о предоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.