Молодого самарца обвиняют в убийстве отчима

В Самаре завершилось расследование уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, вечером 21 августа 2023 г. 21-летний парень выпивал с 37-летним отчимом. В какой-то момент они поссорились, и молодой человек нанес оппоненту смертельное ранение.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.