АвтоВАЗ вернет Granta коричневый и темно-серый цвета

Тольяттинский автозавод расширяет цветовую гамму Lada Granta, возвращая в палитру популярные металлики — серебристо-темно-серый "борнео" и золотисто-коричневый "кориандр".

Официальные дилеры уже принимают заказы на автомобили в этих цветах. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тыс. рублей.

Цвета "борнео" и "кориандр" являются достаточно сложными с технологической точки зрения. Перед их освоением была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков.

Теперь в цветовой гамме Granta пять эмалей: помимо "борнео" и "кориандра", это серебристая "платина", черная "пантера" и белый "ледниковый".

Планируется, что эмали "борнео" и "кориандр" появятся и на других моделях, в частности, на Vesta и семействе NIVA, сообщает пресс-служба завода.