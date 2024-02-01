АвтоВАЗ вернет Granta коричневый и темно-серый цвета

Тольяттинский автозавод расширяет цветовую гамму Lada Granta, возвращая в палитру популярные металлики — серебристо-темно-серый "борнео" и золотисто-коричневый "кориандр".
Официальные дилеры уже принимают заказы на автомобили в этих цветах. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тыс. рублей.
Цвета "борнео" и "кориандр" являются достаточно сложными с технологической точки зрения. Перед их освоением была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков.
Теперь в цветовой гамме Granta пять эмалей: помимо "борнео" и "кориандра", это серебристая "платина", черная "пантера" и белый "ледниковый".
Планируется, что эмали "борнео" и "кориандр" появятся и на других моделях, в частности, на Vesta и семействе NIVA, сообщает пресс-служба завода.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы