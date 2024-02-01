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АвтоВАЗ вернет Granta коричневый и темно-серый цвета

ТОЛЬЯТТИ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский автозавод расширяет цветовую гамму Lada Granta, возвращая в палитру популярные металлики — серебристо-темно-серый "борнео" и золотисто-коричневый "кориандр".

Официальные дилеры уже принимают заказы на автомобили в этих цветах. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тыс. рублей.

Цвета "борнео" и "кориандр" являются достаточно сложными с технологической точки зрения. Перед их освоением была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков.

Теперь в цветовой гамме Granta пять эмалей: помимо "борнео" и "кориандра", это серебристая "платина", черная "пантера" и белый "ледниковый".

Планируется, что эмали "борнео" и "кориандр" появятся и на других моделях, в частности, на Vesta и семействе NIVA, сообщает пресс-служба завода. 

Гид потребителя

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я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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