170 предприятий региона улучшают производственные процессы в рамках нацпроекта "Производительность труда"

В январе 2024 года к числу участников национального проекта "Производительность труда" присоединились АО "АСТех/СКК" (Чапаевск) и ООО "Центр Резерв" (Красноармейский район). Обе компании серьезно нацелены на внедрение инновационных методов и технологий.

В Самарской области продолжается активная реализация национального проекта "Производительность труда", утвержденного по решению президента РФ Владимира Путина. Регион занимает здесь одну из лидирующих позиций

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров придает большое значение внедрению методик бережливого производства на предприятиях губернии, вовлечению в нацпроект новых участников.

Увеличение производительности труда становится неотъемлемой составляющей развития современного бизнеса, а национальный проект является для этого надежной платформой. На сегодняшний день уже 170 предприятий региона стали участниками этого важного проекта, который призван повысить эффективность труда и конкурентоспособность предприятий.

Чапаевский завод "АСТех/СКК" в течение десяти лет производит автокомпоненты. Это современное производство, качество продукции которого соответствует международным стандартам. Компания поставляет автокомпоненты таким предприятиям как АвтоВАЗ и УАЗ. На данный момент это один из крупнейших работодателей города.

ООО "Центр-резерв" является крупным производителем свинины в Самарской области. Свинокомплекс имеет замкнутый производственный процесс. Поголовье хозяйства насчитывает около 30 тысяч голов. Основная продукция комбината — мясо в полутушах и субпродукты. В год производится около 7 тысяч тонн продукции.

Присоединение АО "АСТех/СКК" и ООО "Центр Резерв" к национальному проекту "Производительность труда" подтверждает их стремление к постоянному совершенствованию и улучшению производства. Участие в национальном проекте позволит предприятиям повысить конкурентоспособность, оптимизировать производственные потери и повысить качество продукции. А в конечном итоге будет способствовать развитию экономики региона и принесет ощутимые результаты как предприятиям, так и обществу.