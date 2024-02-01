Пожарные спасли упавшего в колодец ребенка в селе в Самарской области

В среду, 31 января, в с. Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области прогулка закончилась травмой для шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 19:49 в районе дома № 1 по ул. Октябрьской во время прогулки с матерью мальчик упал в открытый канализационный колодец.

На место происшествия выехали сотрудники ПСЧ № 107, бригада "скорой помощи" и полиция. Ребенок жаловался на боли в спине. Поэтому спасатели решили поднимать его с помощью носилок.

Мальчик был спасен в 20:00. Его направили в больницу им. Середавина в Самаре.

По факту инцидента ведут проверку органы дознания.