Пожарные спасли упавшего в колодец ребенка в селе в Самарской области

В среду, 31 января, в с. Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области прогулка закончилась травмой для шестилетнего ребенка. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
В 19:49 в районе дома № 1 по ул. Октябрьской во время прогулки с матерью мальчик упал в открытый канализационный колодец.
На место происшествия выехали сотрудники ПСЧ № 107, бригада "скорой помощи" и полиция. Ребенок жаловался на боли в спине. Поэтому спасатели решили поднимать его с помощью носилок.
Мальчик был спасен в 20:00. Его направили в больницу им. Середавина в Самаре.
По факту инцидента ведут проверку органы дознания.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!