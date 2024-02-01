Молодой тольяттинец решил, что может не отдавать взятый в долг миллион

В Тольятти задержали 21-летнего местного жителя, не пожелавшего отдавать долг. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее парень взял в займы у потерпевшего около миллиона рублей. Когда подошел срок выплаты денег, должник перестал выходить на связь.
После того как молодого человека задержали, он рассказал, что обманул знакомого и с самого начала не планировал возвращать долг.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.