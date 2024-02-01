Молодой тольяттинец решил, что может не отдавать взятый в долг миллион

В Тольятти задержали 21-летнего местного жителя, не пожелавшего отдавать долг. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее парень взял в займы у потерпевшего около миллиона рублей. Когда подошел срок выплаты денег, должник перестал выходить на связь.

После того как молодого человека задержали, он рассказал, что обманул знакомого и с самого начала не планировал возвращать долг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").