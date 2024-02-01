Главу юридической фирмы из Самары будут судить за обман клиентов

Прокурор Октябрьского района Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора юридической фирмы ООО "Линия защиты".
Женщине вменяют 17 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, с 2019 по 2020 г. руководитель в офисах на ул. Авроры в Самаре и на ул. Индустриальной в Тольятти заключала с людьми договоры оказания юридической помощи, за что сразу получала деньги.
При этом она составляла шаблонные документы, по сути не содержавшие определенных указаний для возможности разрешения ситуации и не несущие каких-либо правовых последствий. В итоге клиентов просто вводили в заблуждение, и никаких услуг они не получали.
Потерпевшими по делу проходят 17 человек, среди которых пенсионеры и социально незащищенные граждане. Они обращались за помощью в решении вопросов пенсионного обеспечения, защиты прав потребителей. Сумма ущерба превысила 671 тыс. рублей.
Теперь уголовное дело направили в Октябрьский районный суд.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.