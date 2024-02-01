16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главу юридической фирмы из Самары будут судить за обман клиентов Организаторов нарколаборатории будут судить в Самарской области Полиция проводит проверку в отношении двух чиновниц Новокуйбышевска Самарец потерял 1,5 млн руб. при попытке устроиться на "удаленку" Жительница Безенчука участвовала в "электронных торгах" и потеряла более 335 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Главу юридической фирмы из Самары будут судить за обман клиентов

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокурор Октябрьского района Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора юридической фирмы ООО "Линия защиты".

Женщине вменяют 17 преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, с 2019 по 2020 г. руководитель в офисах на ул. Авроры в Самаре и на ул. Индустриальной в Тольятти заключала с людьми договоры оказания юридической помощи, за что сразу получала деньги.

При этом она составляла шаблонные документы, по сути не содержавшие определенных указаний для возможности разрешения ситуации и не несущие каких-либо правовых последствий. В итоге клиентов просто вводили в заблуждение, и никаких услуг они не получали.

Потерпевшими по делу проходят 17 человек, среди которых пенсионеры и социально незащищенные граждане. Они обращались за помощью в решении вопросов пенсионного обеспечения, защиты прав потребителей. Сумма ущерба превысила 671 тыс. рублей.

Теперь уголовное дело направили в Октябрьский районный суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3