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Директор кинельского МКУ "Ритуал" уволен из-за подозрения в получении взятки В Самаре парень и его девушка пойдут под суд за сбыт наркотиков Главу юридической фирмы из Самары будут судить за обман клиентов Организаторов нарколаборатории будут судить в Самарской области Полиция проводит проверку в отношении двух чиновниц Новокуйбышевска

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Директор кинельского МКУ "Ритуал" уволен из-за подозрения в получении взятки

КИНЕЛЬ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор муниципального казенного учреждения г. Кинель "Ритуал" уволен в связи с утратой доверия после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает прокуратура Самарской области, 23 января в отношении руководителя МКУ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

По версии следствия, руководитель организации планировала получить через посредника — ритуального агента - взятку в 105 тыс. руб. за предоставление земельных участков под захоронение шести усопших на кладбище Кинеля.

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