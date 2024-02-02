Директор кинельского МКУ "Ритуал" уволен из-за подозрения в получении взятки

Директор муниципального казенного учреждения г. Кинель "Ритуал" уволен в связи с утратой доверия после вмешательства прокуратуры.
Как сообщает прокуратура Самарской области, 23 января в отношении руководителя МКУ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).
По версии следствия, руководитель организации планировала получить через посредника — ритуального агента - взятку в 105 тыс. руб. за предоставление земельных участков под захоронение шести усопших на кладбище Кинеля.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.