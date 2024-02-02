В 2023 г. самарцы в два раза чаще покупали "долевки"

В 2023 г. в Самарской области было заключено рекордное количество договоров о долевом участии в строительстве — почти 14 тыс., что вдвое превышает показатели 2022 года. Такая информация была озвучена заместителем руководителя регионального управления Росреестра Татьяной Титовой на ХII Поволжском межрегиональном форуме по недвижимости.

Количество представленных заявлений на учетно-регистрационные действия в прошлом году достигло почти 1 млн заявлений. 57% из них поступило в электронном виде.

Сделки с ипотекой, представленные в электронном виде, в 96% случаях управление регистрировало за 24 часа.

Татьяна Титова отметила, что большой популярностью пользуются заявления на учетно-регистрационные действия, принятые по экстерриториальному принципу. В 2023 г. из других регионов в самарский Росреестр принято и поступило почти 28 тыс. заявлений.

"Отработка заявлений в кратчайшие сроки — результат взаимодействия самарского Росреестра с кадастровыми инженерами, нотариусами, застройщиками, кредитными организациями, юридическими лицами, риэлторами", — подчеркнула Татьяна Титова.