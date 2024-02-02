Мужчина на мотособаке в метель заблудился на Волге под Тольятти

В четверг, 1 февраля, в районе Тольятти спасатели искали заблудившегося мужчину. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

68-летний тольяттинец утром уехал на мотособаке от левого берега Волги в районе с. Ягодное. Днем началась метель, видимость сильно ухудшилась, и мужчина не смог найти дорогу домой. Когда топливо начало кончаться, он обратился в экстренные службы.

Спасателям на аэроглиссере понадобилось около часа, чтобы найти заблудившегося. Мужчину обнаружили на противоположном берегу в районе дачного массива Белогорск. В 16:50 его доставили на левый берег.