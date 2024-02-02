Мужчина на мотособаке в метель заблудился на Волге под Тольятти

В четверг, 1 февраля, в районе Тольятти спасатели искали заблудившегося мужчину. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
68-летний тольяттинец утром уехал на мотособаке от левого берега Волги в районе с. Ягодное. Днем началась метель, видимость сильно ухудшилась, и мужчина не смог найти дорогу домой. Когда топливо начало кончаться, он обратился в экстренные службы.
Спасателям на аэроглиссере понадобилось около часа, чтобы найти заблудившегося. Мужчину обнаружили на противоположном берегу в районе дачного массива Белогорск. В 16:50 его доставили на левый берег.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!