Бывшего инженера МП из Самарской области будут судить за провалившегося в колодец ребенка

В Самарской области отправили в суд уголовное дело бывшего главного инженера муниципального предприятия. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, вечером 11 июля 2023 г. в с. Обшаровка Приволжского района шестилетний мальчик наступил на покрышку, лежавшую на листе фанеры и провалился в находившийся под ним открытый колодец. Ребенок получил перелом плечевой кости.

Правоохранители посчитали, что виноват в произошедшем главный инженер, нарушивший правила технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью").