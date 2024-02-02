Бывшего инженера МП из Самарской области будут судить за провалившегося в колодец ребенка

В Самарской области отправили в суд уголовное дело бывшего главного инженера муниципального предприятия. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, вечером 11 июля 2023 г. в с. Обшаровка Приволжского района шестилетний мальчик наступил на покрышку, лежавшую на листе фанеры и провалился в находившийся под ним открытый колодец. Ребенок получил перелом плечевой кости.
Правоохранители посчитали, что виноват в произошедшем главный инженер, нарушивший правила технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.