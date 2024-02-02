Проекты "Многодетной России" вошли в план проведения Года семьи

Форум многодетных семей "Многодетная Россия" и всероссийский спортивный фестиваль "Здоровая семья — сильная Россия" проекта "Многодетная Россия" вошли в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи в числе наиболее значимых федеральных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Организаторы проекта "Многодетная Россия" региональная общественная организация "Объединение многодетных семей города Москвы" и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приглашает НКО и многодетные семьи присоединиться к работе в 2024 и вместе способствовать развитию благоприятной социальной и культурной среды, поддерживая семейные ценности и здоровый образ жизни на федеральном уровне.
Форум многодетных семей, ориентированный на укрепление института семьи и создание устойчивой системы поддержки семейных ценностей в России, готовится открыть свои двери для активного диалога и обмена опытом между семьями, общественными организациями и государством. Основная цель Форума — улучшить жизнь каждой многодетной семьи через разработку эффективных стратегий государственной поддержки. К этой миссии за три года проведения Форума уже присоединились НКО и семьи из 85 регионов.
Программа форума рассчитана на шесть месяцев и включает в себя конкурсы, акции, конференции.
Запланирован конкурс социальных проектов "В кругу семьи", основная задача которого — собрать и представить эффективные и креативные идеи, которые могут стать новым словом в поддержке семей в различных регионах России. Лучшие проекты не только пополнят электронный каталог самых успешных практик, но и обеспечат их авторам уникальную возможность представить свои достижения широкой общественности. Победители конкурса получат приглашение в Москву, где смогут очно продемонстрировать свои проекты на Форуме в июне. К участию в конкурсе приглашаются организации и объединения, работающие с семьями на региональном и федеральном уровне. Прием заявок на конкурс стартует в феврале 2024 года на сайте проекта "Многодетная Россия".
Еще одно мероприятие — акция "Семь добрых слов", цель которой — объединить людей всех возрастов и социальных групп вокруг идеи доброты, семейных и традиционных ценностей, гуманизма и человечности. Каждый участник акции напишет семь слов на тему добра, семьи, семейных и традиционных ценностей и отправит их через сайт. В результате будет создано изображение всероссийского "Облака добра", составленное из семи самых популярных слов. Это изображение станет символом всероссийской доброты и гуманизма. Акцию можно провести в образовательных, культурных и других государственных и некоммерческих учреждениях, также к участию приглашаются частные лица. Присоединиться к акции можно на сайте проекта "Многодетная Россия", начиная с февраля 2024 года.
Конкурс фотографий "Детство — это маленькая жизнь" представит живописные и искренние моменты из жизни многодетных семей, наполненной удивительными историями, живой любовью и талантом. Снимки, представленные на конкурс, расскажут о рождении и взрослении детей, о бесконечной и искренней родительской любви, и покажут красоту и гармонию семейных отношений. Итогом конкурса станет фотовыставка, увидев которую каждый убедится, что многодетные семьи — это не только большая ответственность, но и источник бесконечного счастья и вдохновения. Прием заявок на конкурс стартует в феврале 2024 года на сайте проекта "Многодетная Россия".
Онлайн-конференция "Многодетность — богатство нации!" выступит в качестве значимой площадки для обсуждения и обмена опытом по вопросам реализации социально значимых инициатив и проектов, касающихся многодетных семей в России. В мероприятии ожидается участие представителей общественных объединений и многодетных семей, включая тех, кто работает в пилотных регионах проекта "Репродуктивное здоровье". Конференция состоится в мае 2024 года.
Форум многодетных семей "Многодетная Россия" состоится в июне 2024 года и станет одним из ключевых событий Года семьи, объединяющим представителей власти, общественных организаций, бизнеса и активных многодетных семей. На этой многопрофильной платформе носители разнообразных точек зрения и практического опыта объединятся, чтобы сформировать содержательный и продуктивный диалог. В серии дискуссий и круглых столов будут выработаны новые решения и подходы к решению актуальных задач, проведен анализ достигнутых результатов и определены стратегические направления для дальнейшего улучшения социально-экономического положения многодетных семей, сформирован комплекс мер и предложений, направленных на укрепление института семьи и поддержку многодетности.
Ключевым событием Форума станет статусное пленарное заседание с участием представителей высшей государственной власти, что станет гарантией того, что выработанные решения будут не только услышаны, но и применены на практике. Это позволит обеспечить реальное внедрение предложенных мер и стратегий, направленных на поддержку и укрепление семейных ценностей и института многодетности как основополагающих элементов социальной и демографической политики Российской Федерации.
Всероссийский спортивный фестиваль "Здоровая семья — сильная Россия" представляет собой масштабную инициативу, стимулирующую и поддерживающую культуру здорового образа жизни в семьях с детьми. Фестиваль будет проходить с февраля по октябрь и включает в себя серию мероприятий и акций, направленных на укрепление физического и психологического благополучия участников и популяризацию занятий спортом в повседневной жизни.
Всероссийский конкурс "Семейный олимп" открывает сцену для семей, которые хотят продемонстрировать свои спортивные достижения, и стать примером для подражания.
Конкурс фотографий "ЗаБудущее" станет площадкой для демонстрации тесной связи семей с миром спорта, отражая влияние спортивных идеалов на формирование спортивных установок, индивидуальной и групповой мотивации.
Семейный кроссовый забег, который будет проводиться в нескольких субъектах РФ, предложит многодетным семьям возможность продемонстрировать физическую форму и подчеркнет важность командного духа и семейных ценностей в достижении результатов.
Программа "Путь чемпиона" включает в себя серию видеороликов от знаменитых спортсменов, которые мотивируют семьи к достижениям и самосовершенствованию.
Акция "Спортивный день" предлагает семьям создавать видеоролики о своих спортивных достижениях и делиться ими в социальных сетях.
Финал Фестиваля с участием известных спортсменов состоится в Москве в октябре. Победители и самые активные участники проекта получат приглашение и будут награждены в торжественной обстановке.
Подробная информация о конкурсах и анкета участника размещены на сайте проекта многодетные-семьи.рф.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.