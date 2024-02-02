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Общество

Проекты "Многодетной России" вошли в план проведения Года семьи

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форум многодетных семей "Многодетная Россия" и всероссийский спортивный фестиваль "Здоровая семья — сильная Россия" проекта "Многодетная Россия" вошли в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи в числе наиболее значимых федеральных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Организаторы проекта "Многодетная Россия" региональная общественная организация "Объединение многодетных семей города Москвы" и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приглашает НКО и многодетные семьи присоединиться к работе в 2024 и вместе способствовать развитию благоприятной социальной и культурной среды, поддерживая семейные ценности и здоровый образ жизни на федеральном уровне.

Форум многодетных семей, ориентированный на укрепление института семьи и создание устойчивой системы поддержки семейных ценностей в России, готовится открыть свои двери для активного диалога и обмена опытом между семьями, общественными организациями и государством. Основная цель Форума — улучшить жизнь каждой многодетной семьи через разработку эффективных стратегий государственной поддержки. К этой миссии за три года проведения Форума уже присоединились НКО и семьи из 85 регионов. 

Программа форума рассчитана на шесть месяцев и включает в себя конкурсы, акции, конференции. 

Запланирован конкурс социальных проектов "В кругу семьи", основная задача которого — собрать и представить эффективные и креативные идеи, которые могут стать новым словом в поддержке семей в различных регионах России. Лучшие проекты не только пополнят электронный каталог самых успешных практик, но и обеспечат их авторам уникальную возможность представить свои достижения широкой общественности. Победители конкурса получат приглашение в Москву, где смогут очно продемонстрировать свои проекты на Форуме в июне. К участию в конкурсе приглашаются организации и объединения, работающие с семьями на региональном и федеральном уровне. Прием заявок на конкурс стартует в феврале 2024 года на сайте проекта "Многодетная Россия".

Еще одно мероприятие — акция "Семь добрых слов", цель которой — объединить людей всех возрастов и социальных групп вокруг идеи доброты, семейных и традиционных ценностей, гуманизма и человечности. Каждый участник акции напишет семь слов на тему добра, семьи, семейных и традиционных ценностей и отправит их через сайт. В результате будет создано изображение всероссийского "Облака добра", составленное из семи самых популярных слов. Это изображение станет символом всероссийской доброты и гуманизма. Акцию можно провести в образовательных, культурных и других государственных и некоммерческих учреждениях, также к участию приглашаются частные лица. Присоединиться к акции можно на сайте проекта "Многодетная Россия", начиная с февраля 2024 года. 

Конкурс фотографий "Детство — это маленькая жизнь" представит живописные и искренние моменты из жизни многодетных семей, наполненной удивительными историями, живой любовью и талантом. Снимки, представленные на конкурс, расскажут о рождении и взрослении детей, о бесконечной и искренней родительской любви, и покажут красоту и гармонию семейных отношений. Итогом конкурса станет фотовыставка, увидев которую каждый убедится, что многодетные семьи — это не только большая ответственность, но и источник бесконечного счастья и вдохновения. Прием заявок на конкурс стартует в феврале 2024 года на сайте проекта "Многодетная Россия".

Онлайн-конференция "Многодетность — богатство нации!" выступит в качестве значимой площадки для обсуждения и обмена опытом по вопросам реализации социально значимых инициатив и проектов, касающихся многодетных семей в России. В мероприятии ожидается участие представителей общественных объединений и многодетных семей, включая тех, кто работает в пилотных регионах проекта "Репродуктивное здоровье". Конференция состоится в мае 2024 года. 

Форум многодетных семей "Многодетная Россия" состоится в июне 2024 года и станет одним из ключевых событий Года семьи, объединяющим представителей власти, общественных организаций, бизнеса и активных многодетных семей. На этой многопрофильной платформе носители разнообразных точек зрения и практического опыта объединятся, чтобы сформировать содержательный и продуктивный диалог. В серии дискуссий и круглых столов будут выработаны новые решения и подходы к решению актуальных задач, проведен анализ достигнутых результатов и определены стратегические направления для дальнейшего улучшения социально-экономического положения многодетных семей, сформирован комплекс мер и предложений, направленных на укрепление института семьи и поддержку многодетности.
Ключевым событием Форума станет статусное пленарное заседание с участием представителей высшей государственной власти, что станет гарантией того, что выработанные решения будут не только услышаны, но и применены на практике. Это позволит обеспечить реальное внедрение предложенных мер и стратегий, направленных на поддержку и укрепление семейных ценностей и института многодетности как основополагающих элементов социальной и демографической политики Российской Федерации.

Всероссийский спортивный фестиваль "Здоровая семья — сильная Россия" представляет собой масштабную инициативу, стимулирующую и поддерживающую культуру здорового образа жизни в семьях с детьми. Фестиваль будет проходить с февраля по октябрь и включает в себя серию мероприятий и акций, направленных на укрепление физического и психологического благополучия участников и популяризацию занятий спортом в повседневной жизни. 

Всероссийский конкурс "Семейный олимп" открывает сцену для семей, которые хотят продемонстрировать свои спортивные достижения, и стать примером для подражания.
Конкурс фотографий "ЗаБудущее" станет площадкой для демонстрации тесной связи семей с миром спорта, отражая влияние спортивных идеалов на формирование спортивных установок, индивидуальной и групповой мотивации. 

Семейный кроссовый забег, который будет проводиться в нескольких субъектах РФ, предложит многодетным семьям возможность продемонстрировать физическую форму и подчеркнет важность командного духа и семейных ценностей в достижении результатов. 

Программа "Путь чемпиона" включает в себя серию видеороликов от знаменитых спортсменов, которые мотивируют семьи к достижениям и самосовершенствованию. 

Акция "Спортивный день" предлагает семьям создавать видеоролики о своих спортивных достижениях и делиться ими в социальных сетях.

Финал Фестиваля с участием известных спортсменов состоится в Москве в октябре. Победители и самые активные участники проекта получат приглашение и будут награждены в торжественной обстановке. 
Подробная информация о конкурсах и анкета участника размещены на сайте проекта многодетные-семьи.рф.

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Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

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