Пять человек пострадали в ДТП под Тольятти

В пятницу, 2 февраля, на дороге к селам Солнечная Поляна и Ширяево в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:20 на 7 км дороги 49-летнему водителю Kia Venga из-за упавшего дерева пришлось выехать на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan X-trail,
За медицинской помощью обратились пять человек — оба водителя и три пассажира Kia.
Через несколько минут на этом участке дороги столкнулись еще два автомобиля. Никто не пострадал.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!