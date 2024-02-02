Пять человек пострадали в ДТП под Тольятти

В пятницу, 2 февраля, на дороге к селам Солнечная Поляна и Ширяево в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:20 на 7 км дороги 49-летнему водителю Kia Venga из-за упавшего дерева пришлось выехать на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan X-trail,

За медицинской помощью обратились пять человек — оба водителя и три пассажира Kia.

Через несколько минут на этом участке дороги столкнулись еще два автомобиля. Никто не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.