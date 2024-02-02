Из-за падения ребенка в колодец в Самарской области возбудили уголовное дело

В Кинель-Черкасском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту падения ребенка в колодец. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 31 января 2024 г. в районе дома № 1 по ул. Октябрьской в с. Кротовка шестилетний ребенок упал в открытый канализационный колодец. И получил травмы.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователи дадут оценку действиям должностных лиц организации ЖКХ, в обязанности которых входит содержание сетей коммуникации.