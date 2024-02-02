Из-за падения ребенка в колодец в Самарской области возбудили уголовное дело

В Кинель-Черкасском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту падения ребенка в колодец. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 31 января 2024 г. в районе дома № 1 по ул. Октябрьской в с. Кротовка шестилетний ребенок упал в открытый канализационный колодец. И получил травмы.
Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователи дадут оценку действиям должностных лиц организации ЖКХ, в обязанности которых входит содержание сетей коммуникации.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!