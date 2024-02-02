Парень из Самарской области пытался заказать "собеседницу" и лишился 3,6 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 3,6 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
22-летний парень решил найти в интернете собеседницу, чтобы пригласить к себе. И на одном из сайтов такая девушка нашлась. Когда молодой человек позвонил по указанному номеру, будущая собеседница попросила его прислать ей денег на такси — несколько тысяч рублей. После этого девушка перестала отвечать.
Парень нашел на сайте телефон администратору интернет-площадки и высказал претензии. Перед ним извинились за "срыв мероприятия" и прислали ссылку. По словам администратора, пройдя по ней, клиент получит назад деньги и компенсацию.
Молодой человек перешел по ссылке 11 раз, прежде чем засомневался и обнаружил, что с его счета списали 3,6 млн руб., которые он получил накануне за вахтовую работу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.