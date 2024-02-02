Парень из Самарской области пытался заказать "собеседницу" и лишился 3,6 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 3,6 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

22-летний парень решил найти в интернете собеседницу, чтобы пригласить к себе. И на одном из сайтов такая девушка нашлась. Когда молодой человек позвонил по указанному номеру, будущая собеседница попросила его прислать ей денег на такси — несколько тысяч рублей. После этого девушка перестала отвечать.

Парень нашел на сайте телефон администратору интернет-площадки и высказал претензии. Перед ним извинились за "срыв мероприятия" и прислали ссылку. По словам администратора, пройдя по ней, клиент получит назад деньги и компенсацию.

Молодой человек перешел по ссылке 11 раз, прежде чем засомневался и обнаружил, что с его счета списали 3,6 млн руб., которые он получил накануне за вахтовую работу.