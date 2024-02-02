16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за падения ребенка в колодец в Самарской области возбудили уголовное дело Бывшего инженера МП из Самарской области будут судить за провалившегося в колодец ребенка Директор кинельского МКУ "Ритуал" уволен из-за подозрения в получении взятки В Самаре парень и его девушка пойдут под суд за сбыт наркотиков Главу юридической фирмы из Самары будут судить за обман клиентов

Преступления Происшествия

Парень из Самарской области пытался заказать "собеседницу" и лишился 3,6 млн рублей

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 3,6 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

22-летний парень решил найти в интернете собеседницу, чтобы пригласить к себе. И на одном из сайтов такая девушка нашлась. Когда молодой человек позвонил по указанному номеру, будущая собеседница попросила его прислать ей денег на такси — несколько тысяч рублей. После этого девушка перестала отвечать.

Парень нашел на сайте телефон администратору интернет-площадки и высказал претензии. Перед ним извинились за "срыв мероприятия" и прислали ссылку. По словам администратора, пройдя по ней, клиент получит назад деньги и компенсацию.

Молодой человек перешел по ссылке 11 раз, прежде чем засомневался и обнаружил, что с его счета списали 3,6 млн руб., которые он получил накануне за вахтовую работу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3