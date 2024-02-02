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Преступления Происшествия

Спустя 24 года в Самаре задержали подозреваемого в убийстве

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном более 23 лет назад. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следователей, в апреле 2000 г. обвиняемый со знакомыми поссорился с группой молодых людей из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату. Началась драка, во время которой самарец ударил ножом в грудь мужчину 1979 года рождения. Пострадавший скончался в больнице. Кроме того, обвиняемый успел ранить еще и брату потерпевшего.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, конфликт произошел из-за девушки.

Известно, что задержанный ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас его отправили под стражу.

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