Спустя 24 года в Самаре задержали подозреваемого в убийстве

В Самарской области задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном более 23 лет назад. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следователей, в апреле 2000 г. обвиняемый со знакомыми поссорился с группой молодых людей из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату. Началась драка, во время которой самарец ударил ножом в грудь мужчину 1979 года рождения. Пострадавший скончался в больнице. Кроме того, обвиняемый успел ранить еще и брату потерпевшего.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, конфликт произошел из-за девушки.
Известно, что задержанный ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас его отправили под стражу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.