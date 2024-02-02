В Самарской области отрабатывают обращения жителей, поступившие на прямую линию президента

В Самарской области продолжается работа по обращениям, которые были направлены жителями губернии на прямую линию президента России Владимира Путина. Среди самых популярных — вопросы, связанные с медицинскими и социальными услугами, жилищно-коммунальным хозяйством.

Так, в Самаре жителям дома на улице Енисейской помогли решить проблему с отоплением. К главе государства обратилась Ольга Моисеева. Она рассказала, что в их многоквартирном доме на улице Енисейской, 60 затоплен подвал, а в квартирах холодно. Ресурсоснабжающая организация, по ее словам, бездействовала и не реагировала на звонки и письма.

По информации администрации Кировского района Самары, на инженерных сетях водоотведения на Енисейской провели аварийно-восстановительные работы. Отопление в доме было восстановлено и сейчас работает в нормальном режиме, а подвалы сухие. Ольга подтвердила: результатом решения вопроса жильцы довольны.

Вернули отопление и в дом на Зубчаниновском шоссе, 120а. С жалобой на управляющую компанию обратилась жительница Самары Татьяна Новикова. В своем обращении к Президенту она сообщила, что местным жителям удавалось согреться только с помощью тепловых пушек и обогревателей. При этом управляющая компания продолжала отправлять квитанции за отопление.

"Полный дом пожилых людей и маленьких детей, во всех квартирах очень холодно. Все греются тепловыми пушками и обогревателями, что даёт огромную нагрузку на проводку. Просим Вас всем нашим многострадальным домом решить наш вопрос и помочь в нашей беде", — написала женщина.

После обращения к Президенту в пятиэтажке на Зубчаниновском шоссе, 120а поменяли УК. Новая организация оперативно восстановила теплоснабжение. Результат ее работы подтвердила сама заявительница.

На холод в квартире жаловалась и жительница Тольятти. По ее словам, в доме на улице 70 лет Октября, 22 стены были мокрыми, а из швов задувал холодный воздух. При этом специалисты местного ЖЭК уже принимали заявку на устранение неполадок, но работы не выполняли.

Вопрос решился оперативно после обращения на прямую линию к Владимиру Путину. В конце декабря 2023 года управляющая компания утеплила фасад дома. Женщина подтвердила, что в ее квартире вновь стало тепло.

А жителей села Елшанка Сергиевского района после обращения к Президенту обеспечили высокоскоростным доступом в интернет.

Житель села пожаловался главе государства, что в населенном пункте до сих пор нет доступа в интернет. Провайдер, который обеспечивает подключение к сети проводным путем, не реагировал на обращения.

Вопрос был решен уже в декабре 2023 года. В рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в селе разместили базовую станцию подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей покрытие мобильной связью стандартов 2G/4G. Жители села получили доступ к высокоскоростному интернету.

Напомним, держать на личном контроле отработку обращений жителей региона, поступивших на прямую линию Президента, руководителям министерств, ведомств и главам муниципальных образований поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Все обращения, полученные во время прямой линии, отрабатываются профильными службами в кратчайшие сроки.