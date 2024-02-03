Молодого самарца обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании дохода

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 22-летнего парня, которому вменяют сбыт наркотиков и отмывание денег.

По версии следствия, самарец раскладывал наркотики по тайникам, фотографировал их и отправлял снимки вместе с координатами сообщнику через интернет.

Оплату курьер получал в криптовалюте. Потом ему приходилось проводить операции через электронные обменники, чтобы перевести виртуальные активы в рубли. Общая сумма нелегально полученных денег составила 726 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.