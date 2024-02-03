Молодого самарца обвиняют в сбыте наркотиков и отмывании дохода

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 22-летнего парня, которому вменяют сбыт наркотиков и отмывание денег.
По версии следствия, самарец раскладывал наркотики по тайникам, фотографировал их и отправлял снимки вместе с координатами сообщнику через интернет.
Оплату курьер получал в криптовалюте. Потом ему приходилось проводить операции через электронные обменники, чтобы перевести виртуальные активы в рубли. Общая сумма нелегально полученных денег составила 726 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.