Сызранец нуждался в деньгах и решил обокрасть приятеля

В Сызрани 25-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о квартирной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее у 41-летнего местного жителя из квартиры на ул. Есенина пропали телевизор, ноутбук, роутер, кроссовки и зимняя куртка общей стоимостью 50 тыс. рублей. Злоумышленник разбил окно и влез в жилье ночью, когда потерпевший был на дежурстве. Полицейские выяснили, что в ночь кражи один из знакомых сызранца выспрашивал у него о графике работы.
Когда этого знакомого задержали, он признал вину и рассказал, что пошел на преступление из-за нужды в деньгах. При этом телевизор он успел продать прохожему на улице, а остальное спрятал недалеко от места преступления. Также выяснилось, что подозреваемый уже имел судимости.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.