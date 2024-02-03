16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти ушло в суд дело о смерти посетителя бара в драке Банк России предупреждает о новой схеме мошенников Спустя 24 года в Самаре задержали подозреваемого в убийстве Из-за падения ребенка в колодец в Самарской области возбудили уголовное дело Бывшего инженера МП из Самарской области будут судить за провалившегося в колодец ребенка

Преступления Происшествия

Сызранец нуждался в деньгах и решил обокрасть приятеля

СЫЗРАНЬ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани 25-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о квартирной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее у 41-летнего местного жителя из квартиры на ул. Есенина пропали телевизор, ноутбук, роутер, кроссовки и зимняя куртка общей стоимостью 50 тыс. рублей. Злоумышленник разбил окно и влез в жилье ночью, когда потерпевший был на дежурстве. Полицейские выяснили, что в ночь кражи один из знакомых сызранца выспрашивал у него о графике работы.

Когда этого знакомого задержали, он признал вину и рассказал, что пошел на преступление из-за нужды в деньгах. При этом телевизор он успел продать прохожему на улице, а остальное спрятал недалеко от места преступления. Также выяснилось, что подозреваемый уже имел судимости.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3