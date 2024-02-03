Сызранец нуждался в деньгах и решил обокрасть приятеля

В Сызрани 25-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о квартирной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее у 41-летнего местного жителя из квартиры на ул. Есенина пропали телевизор, ноутбук, роутер, кроссовки и зимняя куртка общей стоимостью 50 тыс. рублей. Злоумышленник разбил окно и влез в жилье ночью, когда потерпевший был на дежурстве. Полицейские выяснили, что в ночь кражи один из знакомых сызранца выспрашивал у него о графике работы.

Когда этого знакомого задержали, он признал вину и рассказал, что пошел на преступление из-за нужды в деньгах. При этом телевизор он успел продать прохожему на улице, а остальное спрятал недалеко от места преступления. Также выяснилось, что подозреваемый уже имел судимости.