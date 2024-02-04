Житель Похвистнева стал фигурантом уголовного дела из-за угроз матери

В январе в полицию Похвистнева поступило заявление от 49-летней местной жительницы с просьбой привлечь к ответственности сына, который в состоянии алкогольного опьянения нанес ей побои, душил и высказывал угрозу убийством.
Со слов женщины, конфликт, в ходе которого сын побил ее и угрожал убийством, возник из-за злоупотребления им алкоголем. Мужчина после развода с женой часто выпивал, не реагируя на замечания.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее не судимый мужчина признался, что не смог сдержать эмоции, так как был пьян: повалил мать на пол и начал душить, при этом умышленно высказал в ее адрес слова угрозы убийством.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.