В Отрадном собутыльник снял деньги с карты пенсионера, который отправил его за алкоголем

В полицию Отрадного обратился местный житель, который сообщил о хищении денежных средств в размере 24,7 тыс. руб. с его банковской карты.

Полицейским он пояснил, что определенного числа каждого месяца ему на банковскую карту приходит пенсия. В январе, находясь в кредитном учреждении, он обнаружил, что перевод отсутствует. Мужчина уверял сотрудников полиции, что банковскую карту никому не передавал и не сообщал ее пин-код.

Также заявитель сообщил сотрудникам полиции, что в его квартире проживает знакомый, которого он приютил после выписки из больницы, где они находились на стационарном лечении и познакомились.

Потерпевший подозревал в краже денежных средств знакомого, но житель Богатовского района уверил его, что это не он, и после чего мужчина обратился в полицию за помощью.

Изучив видеозаписи и другие материалы, сотрудники полиции предположили, что не судимый гость потерпевшего все же причастен к хищению денежных средств.

В ходе опроса мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время распития спиртных напитков потерпевший дал ему банковскую карту и сообщил пин-код, чтоб он мог купить алкоголь и продукты. Воспользовавшись гостеприимностью нового знакомого, он похитил денежные средства и распорядился ими по собственному усмотрению.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Отрадному в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый пообещал возместить потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме.