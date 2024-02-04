16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Отрадном собутыльник снял деньги с карты пенсионера, который отправил его за алкоголем Житель Похвистнева стал фигурантом уголовного дела из-за угроз матери В Тольятти ушло в суд дело о смерти посетителя бара в драке Банк России предупреждает о новой схеме мошенников Спустя 24 года в Самаре задержали подозреваемого в убийстве

Преступления Происшествия

В Отрадном собутыльник снял деньги с карты пенсионера, который отправил его за алкоголем

ОТРАДНЫЙ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Отрадного обратился местный житель, который сообщил о хищении денежных средств в размере 24,7 тыс. руб. с его банковской карты.

Полицейским он пояснил, что определенного числа каждого месяца ему на банковскую карту приходит пенсия. В январе, находясь в кредитном учреждении, он обнаружил, что перевод отсутствует. Мужчина уверял сотрудников полиции, что банковскую карту никому не передавал и не сообщал ее пин-код.

Также заявитель сообщил сотрудникам полиции, что в его квартире проживает знакомый, которого он приютил после выписки из больницы, где они находились на стационарном лечении и познакомились.
Потерпевший подозревал в краже денежных средств знакомого, но житель Богатовского района уверил его, что это не он, и после чего мужчина обратился в полицию за помощью.

Изучив видеозаписи и другие материалы, сотрудники полиции предположили, что не судимый гость потерпевшего все же причастен к хищению денежных средств.

В ходе опроса мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время распития спиртных напитков потерпевший дал ему банковскую карту и сообщил пин-код, чтоб он мог купить алкоголь и продукты. Воспользовавшись гостеприимностью нового знакомого, он похитил денежные средства и распорядился ими по собственному усмотрению.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Отрадному в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый пообещал возместить потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3