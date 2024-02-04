В Отрадном собутыльник снял деньги с карты пенсионера, который отправил его за алкоголем

В полицию Отрадного обратился местный житель, который сообщил о хищении денежных средств в размере 24,7 тыс. руб. с его банковской карты.
Полицейским он пояснил, что определенного числа каждого месяца ему на банковскую карту приходит пенсия. В январе, находясь в кредитном учреждении, он обнаружил, что перевод отсутствует. Мужчина уверял сотрудников полиции, что банковскую карту никому не передавал и не сообщал ее пин-код.
Также заявитель сообщил сотрудникам полиции, что в его квартире проживает знакомый, которого он приютил после выписки из больницы, где они находились на стационарном лечении и познакомились.
Потерпевший подозревал в краже денежных средств знакомого, но житель Богатовского района уверил его, что это не он, и после чего мужчина обратился в полицию за помощью.
Изучив видеозаписи и другие материалы, сотрудники полиции предположили, что не судимый гость потерпевшего все же причастен к хищению денежных средств.
В ходе опроса мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время распития спиртных напитков потерпевший дал ему банковскую карту и сообщил пин-код, чтоб он мог купить алкоголь и продукты. Воспользовавшись гостеприимностью нового знакомого, он похитил денежные средства и распорядился ими по собственному усмотрению.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Отрадному в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый пообещал возместить потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.