Гандбольная "Лада" уступила "Черноморочке"

В своем первом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" (за 1-6-е места) в Новороссийске "Лада" уступила "Черноморочке" — 28:29 (12:14).
"Черноморочка" (Новороссийск) — "Лада" (Тольятти) — 29:28 (14:12). Новороссийск. МСК "Гандбол-Арена". Семиметровые: 2/0-6/4. Штраф: 6-4 мин. Судьи: Будагов, Ханмагомедов (оба — Краснодар).
"Черноморочка": Кирикиас (4/18=22%), Дяченко (6/20=30%); Вайкум — 2, Никулина — 1, Кудрявцева, Кремнева — 2 (2 мин.), Сивовалова — 3, Вигуржинская — 3 (2 мин.), Гун (2 мин.), Хавронина, Цзинь — 2, Собина — 2, Н. Никитина — 8, Нефедова — 4, Стрельцова — 2, Смирнова.
"Лада": Кунцевич (13/39=33%), Деревень (0/3=0%); Фомина — 8/1, Жилинскайте — 1 (4 мин.), Какмоля, Жукова, Мокат — 2, В. Никитина — 1, Шмонина — 1, Решетникова, Блохина — 1, Малашенко — 6/1, Сокова — 1, Рахмаева — 2/1, Дворцевая — 1, И. Никитина — 4/1.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!