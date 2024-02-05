Тольяттинец за 4 тыс. руб. прописал у себя 49 иностранцев

В Тольятти 47-летний мужчина незаконно поставил на миграционный учет 49 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Ранее судимый за незаконное использование документов для образования юридического лица мужчина неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но все равно преступил закон.
Задержанный признал вину и пояснил, что получил за свои "услуги" вознаграждение — свыше 4 тыс. рублей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
Иностранные граждане сняты с регистрационного учета по месту пребывания.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.