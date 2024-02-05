Директора тольяттинской УК подозревают в хищении собранных на ремонт денег

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении директора УК. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии правоохранителей, ранее ООО УК "Компас" заключило с ИП Тимашевым А. В. договор на остекление. В итоге фактически работы не выполнили, зато был составлен фиктивный акт выполненных работ. Предположительно, директор управляющей компании похитил средства жильцов, собранные на ремонт, — 200 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.