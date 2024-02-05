Адвоката из Тольятти подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в январе 2024 г. женщина получила 1,05 млн руб. и за эти деньги обещала помочь "клиенту" избежать заключения под стражу. Также адвокат должна была поспособствовать заключению досудебного соглашения для снижения размера и вида возможного наказания. При этом у подозреваемой не было возможности выполнить обещанное.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.